РИАМО – 27 июн. Всероссийский выпускной для студентов вузов пройдет в субботу в онлайн-формате, праздник начнется в соцсети «ВКонтакте», сообщается на сайте министерства науки и высшего образования РФ.

В 14:00 по московскому времени в «ВКонтакте» начнется марафон, в котором примут участие выпускники со всех уголков России, ректоры и известные артисты.

«Пандемия разъединила нас, мы стали меньше общаться, поэтому в основе Всероссийского онлайн-выпускного - идея объединения студенчества всей страны», - отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В 23:00 на Первом канале покажут концерт «Выпускник – 2020». Лучших выпускников наградят известные политики, режиссеры, руководители крупных компаний, спортсмены.

На концерте выступят Полина Гагарина, Баста, Артик&Асти, ЮрКисс, Юлианна Караулова и другие. Ведущими станут Дмитрий Хрусталев, Екатерина Варнава и Дмитрий Борисов.