РИАМО - 26 июн. Красногорская компания «RangeVision», разработчик и производитель 3D-сканеров, заключила контракт на поставку продукции в Японию, сумма контракта - 4 тысячи долларов США, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.



«Мы гордимся, что продукция подмосковных производств пользуется большим спросом не только в России, но и за рубежом. Мининвест Московской области оказывает информационную поддержку предпринимателям, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность и тем, кто планирует выйти на экспортный рынок», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Содействие в проведении переговоров и заключении контракта оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Узнать подробнее о ВЭД предприниматели могут на инвестиционном портале Подмосковья invest.mosreg.ru



«RangeVision» занимается разработками алгоритмов 3D-сканирования более 12 лет. В 2010 году компания реализовала первые системы оцифровки трехмерных объектов.