РИАМО - 26 июн. Инспекторы экологического надзора завершили расследование в отношении АО «Служба механизации», имеющего производственную базу в Коммунальном проезде в Химках, были обнаружены факты выбросов в атмосферу, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На протяжении последнего месяца от местных жителей в адрес Минэкологии Подмосковья поступали многочисленные жалобы на выбросы дыма и сажи, идущие из трубы котельной, принадлежащей компании.

«В ходе административного расследования установлено, что общество допустило сразу несколько нарушений природоохранного законодательства: не провело инвентаризацию источников выбросов, не подало заявку на внесение в реестр предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не произвело паспортизацию отходов», - говорится в сообщении.

Также установлено, что в котельной сжигались отходы, что является нарушением природоохранного законодательства.

В итоге компанию оштрафовали на общую сумму в 520 тысяч рублей, она также получила предписание ликвидировать источник загрязнения воздуха.

На сегодня все требования Минэкологии Подмосковья выполнены — труба демонтирована, котельная переводится на электропитание.