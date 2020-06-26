РИАМО - 26 июн. 29 июня в 14:00 состоится вебинар для представителей бизнеса Московской области, на котором расскажут о процедуре оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Мероприятие организует аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, чтобы рассказать о том, куда необходимо обращаться за изменением кадастровой стоимости объектов недвижимости, какие документы для этого необходимы и что нужно обязательно учесть, чтобы не делать «работу над ошибками» и не подавать документы несколько раз.

«С начала года комиссия рассмотрела 420 заявлений на изменение кадастровой стоимости по 2700 объектам. Из них 195 заявлений по 530 объектам недвижимости рассмотрены во время самоизоляции в режиме-онлайн. Только 40% из заявлений получили положительные решения Комиссии, по остальным заявкам даны замечания, после исправления которых заявитель сможет подать документы на Комиссию еще раз. Чтобы избежать такой второй подачи нужно рассказывать предпринимателям, на что обратить особе внимание», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Вебинар пройдет в системе Zoom, подключиться к эфиру можно по ссылке: https://zoom.us/meeting/register/tJAtdOmprj4vG9F3rZC18Jffscwl6fJWEZzy (идентификатор конференции: 940 3010 5515, пароль: 342345).

В рамках трансляции планируется ответить на наиболее частые вопросы предпринимателей, направленные в адрес ведомств, также у участников вебинара будет возможность задать свои вопросы в ходе эфира.