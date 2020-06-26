РИАМО - 26 июн. В Москве закончили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1989 и 1993 годов рождения, их обвиняют в покушении на убийство и разбойном нападении на прохожего в одном из столичных парков, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, 13 июля в парке, расположенном по улице Богданова, между мужчиной и двумя неизвестными произошла драка. Один из оппонентов повалил потерпевшего на скамейку, а затем второй мужчина нанес ему многочисленные удары ножом, после чего забрали принадлежащие ему денежные средства», — сказала Иванова.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу. Благодаря своевременно полученной медицинской помощи ему удалось выжить.

Во время проведения проверки показаний обвиняемые показали место, где избавились от орудия преступления. Исследуя дно пруда, криминалисты обнаружили нож, которым были причинены ранения.