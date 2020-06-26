РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В автопарк подмосковного Дзержинского поступили 20 новых автобусов, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Людмила Иванова.

«Наш Дзержинский получил в подарок от губернатора Подмосковья 20 новых современных автобусов. При разработке учтены пожелания пассажиров. Климат-контроль, багажные полки, откидные столики, большая вместимость», - написала Иванова.

Новые автобусы вышли на маршруты №№ 305, 904 и 470.

В июне в филиалы «Мострансавто» передали более 660 новых автобусов. Новые автобусы разработаны с учетом мнения жителей и изготовлены специально по заказу правительства Подмосковья на Ликинском автобусном заводе. Во всех автобусах установлены кондиционеры и видеокамеры. Такой же комплектацией оборудованы учебные модификации. Обе модели автобусов оснащены отечественным двигателем экостандарта «Евро-5».