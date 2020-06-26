РИАМО – 26 июн. Писатель и журналист Дмитрий Быков оценил приговор, который получил в пятницу режиссер Кирилл Серебренников по делу «Седьмой студии», сообщает Газета.ru.

В пятницу суд назначил наказание Серебренникову в виде трех лет лишения свободы условно.

«Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло бы», — сказал Быков.

Кроме того, условные сроки получили продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.

Серебренникова, Малобродского и Итина признали виновными в том, что они похитили почти 129 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных Минкультуры РФ. Суд оставил их имущество под арестом.

Софья Апфельбаум, которая возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. От его уплаты она освобождена в связи с истечением срока давности преступления.

По данным СК России, в 2011 году Кирилл Серебренников основал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства, на который в 2011-2014 годах в министерстве культуры РФ выделили свыше 214 миллионов рублей. По оценкам следователей, в общей сложности было выведено и похищено порядка 130 миллионов рублей.