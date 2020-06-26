РИАМО - 26 июн. Транспортную карту «Стрелка» теперь можно обслуживать с помощью мобильного приложения «Госуслуги Московской области», теперь пользователи смогут заказать все услуги через смартфон по пути домой, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С помощью расширенного функционала можно подать заявление для получения льготных карт, подтвердить право на льготу, восстановить защитный код по СМС, обменять и вернуть неработоспособную карту.

«Этот функционал позволит пользователям не только сократить время на подачу заявления, но и сделать ее более комфортной. Ранее пользователи могли получить услуги, подав заявление только на сайте uslugi.mosreg.ru. Теперь пользователи смогут заказать все услуги через смартфон по пути домой. Новой функцией смогут воспользоваться держатели более 1,7 миллиона карт «Стрелка», из них более 180 тысяч — школьники и студенты», — отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо скачать на смартфон приложение (доступно в Google Play и App Store), авторизоваться в нем через ЕСИА с помощью логина и пароля, используемых для входа на портал «Госуслуг Московской области», выбрать в списке услуг «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка».

На территории Подмосковья действуют транспортные карты «Стрелка» для учащихся и пенсионеров. Карта «учащегося» снижает стоимость проезда на 50% при первых 35 поездках и до 99% при дальнейшем использовании. Карта «льготная» снижает стоимость проезда на 50%. Процентная система скидок обычной карты Стрелка в зависимости от количества совершенных поездок позволяет снизить стоимость проезда от 7% до 35%.

На сегодняшний день «Стрелку» льготной тарификации можно получить в 168 МФЦ Московской области. Картами всех видов можно оплатить проезд на любом виде транспорта Московской области, а с июля прошлого года и вход в Серпуховский историко-художественный музей с 20%-ой скидкой.