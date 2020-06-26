РИАМО - 26 июн. Уголовное дело в отношении жителя столицы, обвиняемого в убийстве своей сестры и племянника, направят в Московский городской суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы столицы прокуратуры Москвы.

Известно, что обвиняемый, находясь по месту своего фактического жительства в недостроенном доме в ходе ссоры и на почве личных неприязненных отношений со своей сестрой, а также ее сыном, принес нож и убил им своих родственников.

«Потерпевшие скончались на месте происшествия от полученных ранений. Мужчина был задержан сотрудниками полиции, вызванными очевидцем совершенного убийства», — говорится в сообщении.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Подозреваемый нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в больнице.