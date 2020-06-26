РИАМО - 26 июн. Многие спортсмены Московской области уже проголосовали по поправкам к Конституции России, они посетили избирательные участки региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Спортсмены традиционно особенно ответственно переживают за судьбу страны. С первых дней работы избирательных участков многие из них в числе первых приняли участие в голосовании. Активность наших спортсменов вполне оправдана и ожидаема - выразить свою гражданскую позицию по поводу поправок в Конституции и принять участие в голосовании не менее важно, чем отстаивать честь страны на различных турнирах», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Так, в Жуковском свой выбор сделали четырехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Татьяна Чебыкина и серебряный призер чемпионата мира Николай Матюхин.

Также на избирательные участки пришли гандболисты из «Чеховских медведей» и звенигородской «Звезды», двукратная победительница первенства мира и серебряный призер Кубка мира по самбо Карина Черевань, бронзовый призер Сурдлимпийских игр по легкой атлетике Елизавета Кащавцева и чемпион мира и Европы по спортивному ориентированию Валерий Глухов.

Кроме того, избирательный участок в Щелкове посетил легендарный советский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Вместе со своей супругой он принял участие в голосовании.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России проходит с 25 июня. Участки для голосования будут работать до 1 июля включительно с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.