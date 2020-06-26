РИАМО - 26 июн. С начала текущего года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 8,6 тысячи нарушений ПДД мотоциклистами, что в 5,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рост числа правонарушений связывают с увеличением количества камер фотовидеофиксаций на дорогах.

«В третьем квартале прошлого года мы дополнительно развернули камеры, и теперь в этом году за соблюдением скоростного режима мототранспорта на дорогах региона следят более 350 комплексов фотовидеофиксации», — отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.

За счет временного снижения числа транспорта в период самоизоляции, снизилось и количество дорожных аварий, но выросла тяжесть их последствий. С начала года произошло свыше 150 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли более 20 человек, а 165 получили различные травмы.