РИАМО - 26 июн. Двукратная олимпийская чемпионка, биатлонистка Светлана Ишмуратова рассказала жителям Красногорска, почему важна поправка в Конституцию, касающаяся детей, сообщается на сайте администрации округа.

«В новой поправке в основной закон говорится – дети являются приоритетом государственной политики России. Государство создает условия всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и духовному развитию. Воспитанию гражданственности, патриотизма и уважения к старшим», - сказала Ишмуратова.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. Для удобства граждан и в целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, голосование продлится неделю - по 1 июля. ⠀

Участковые избирательные комиссии открыты с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>