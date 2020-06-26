РИАМО - 26 июн. Младенца, рожденного суррогатной матерью для китайских граждан, забрала сама родильница, а не курьер, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Ранее СМИ сообщали, что младенца забрал курьер, а врачи якобы этому не препятствовали. В ведомстве подчеркивают, что женщина ребенка забрала сама. Медсестра роддома запросила адрес будущего места нахождения ребенка, узнав, что родильница является суррогатной матерью.
Ранее в московской квартире были обнаружены пять новорожденных детей с нянями. Предполагается, что детей собирались продать в Китай, но из-за коронавируса сделать это не удалось. Дети были рождены суррогатными матерями.
В депздраве подчеркивают, что младенцем оказана вся необходимая медпомощь. Дети в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.
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