РИАМО - 26 июн. Младенца, рожденного суррогатной матерью для китайских граждан, забрала сама родильница, а не курьер, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Ранее СМИ сообщали, что младенца забрал курьер, а врачи якобы этому не препятствовали. В ведомстве подчеркивают, что женщина ребенка забрала сама. Медсестра роддома запросила адрес будущего места нахождения ребенка, узнав, что родильница является суррогатной матерью.

«Также медицинская сестра сама вызвала по этому адресу врача из детской поликлиники. У патронажной бригады, которая приняла вызов, возникли подозрения в совершении противоправных действий в отношении ребенка. Информация была незамедлительно передана компетентным органам, а также представителям комиссии ПДН», — говорится в сообщении.

Ранее в московской квартире были обнаружены пять новорожденных детей с нянями. Предполагается, что детей собирались продать в Китай, но из-за коронавируса сделать это не удалось. Дети были рождены суррогатными матерями.

В депздраве подчеркивают, что младенцем оказана вся необходимая медпомощь. Дети в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.