РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 26 июня.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>
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|Давление
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|Осадки / облачность
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|Ветер
|З 9 м/с
|Температура
|+26˚C … +28˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|В 6 м/с
РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 26 июня.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>
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