РИАМО - 26 июн. Со 2 по 31 июля движение поездов между станциями Москва-Каланчевская и Москва-Курская ограничат в связи с реконструкцией путепровода для второго Московского центрального диаметра, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.



«На Комсомольской площади продолжаются работы по установке опор под железнодорожный путепровод. Всего необходимо установить 10 опор. Параллельно осуществляется реконструкция двух автомобильных мостов на улицах Старой и Новой Басманной, а также пешеходного моста в Хомутовском переулке», — говорится в сообщении.

В рабочие дни участок Каланчевская – Курская будет закрыт для движения всех поездов по четным дням с 11:20 до 14:15, по нечетным дням — с 12:20 до 14:15.

Также по нечетным дням с 11:20 до 12:20 будет закрыт первый главный путь. В это время движение будет осуществляться по второму пути в реверсивном режиме.

В выходные дни с 10:30 до 13:30 участок будет закрыт для движения всех поездов, с 13:30 до 18:30 движение поездов будет осуществляться по одному пути.