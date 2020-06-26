РИАМО - 26 июн. Велодрому в столичном районе Печатники выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, ранее там проходила реконструкции спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная», говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Объект расположен в прибрежной зоне Москвы-реки на улице Гурьянова», – говорится в сообщении.

Во время реконструкции недалеко от велодрома построили двухэтажное административное здание площадью 493 квадратных метров.

В нем разместились кабинеты тренеров и персонала, помещения для хранения инвентаря, велосипедов и мототехники, велоремонтная мастерская, комната охраны, медкабинет, переговорная, раздевалки с душевыми и санузлами.

Также появилась новая стартовая гора высотой 10,7 метра.