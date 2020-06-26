РИАМО - 26 июн. В Московской области продолжается масштабный ремонт дорожной сети, на сегодняшний день отремонтировано более половины участков дорог от плана ремонта на этот год, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ремонтные работы идут с опережением графика — устройство покрытия завершено более чем на 790 дорогах. Уложено более 7 миллионов квадратных метров нового покрытия, что составляет больше половины от общего объема программы ремонта на этот год», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В настоящее время работы продолжаются на более 380 региональных и муниципальных дорогах.

Ремонт муниципальных дорог завершили в Звездном городке, Истре, Краснознаменске, Власихе, Восходе и Черноголовке. Продолжают работы в Балашихе, Кашире и Пушкине.

Всего рамках ремонтного сезона отремонтируют более 2 тысяч километров дорог. Завершить сезон планируют в сентябре.