РИАМО - 26 июн. Член участковой избирательной комиссии в Сходне в подмосковных Химках пропустила почти весь первый день голосования по поправкам к Конституции и пришла на участок в конце рабочего дня, тем самым нарушив установленные санитарные требования, сообщается на сайте телеканала «360».
Члену УИК, нарушившей правила, отказали, и она устроила скандал. В ситуацию пришлось вмешаться полиции. По словам Балабанова, в итоге член УИК покинула здание и опубликовала в Сети порочащую информацию.
«Мы на основании положения ЦИК и Роспотребнадзора разработали график дежурства. Это связано с профилактикой риска в связи с распространением коронавирусной инфекции. В помещении не может находиться больше 11 человек. 12-й — избиратель», — сказала председатель УИК Ирина Смаль.
Смаль подчеркнула, что представитель партии «Яблоко» Кристина Климаева пришла на участок за несколько минут до закрытия и потребовала допустить ее до подсчета бюллетеней. После отказа у девушки, по словам Смаль, началась истерика: Климаева кричала и снимала всех на телефон.
По прибытии полиции девушка потребовала врача. Ее проводили в машину скорой помощи, где ее осмотрел медик.
Во второй день голосования УИК Сходни работала в штатном режиме.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Оно продлится до 1 июля включительно.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии