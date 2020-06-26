РИАМО - 26 июн. Член участковой избирательной комиссии в Сходне в подмосковных Химках пропустила почти весь первый день голосования по поправкам к Конституции и пришла на участок в конце рабочего дня, тем самым нарушив установленные санитарные требования, сообщается на сайте телеканала «360».

«Вся работа комиссии осуществляется в соответствии с рекомендацией по противодействию коронавирусу, утвержденной ЦИК и Роспотребнадзором. Для этого был установлен график дежурства. Отсутствующий целый день человек сказал, что он забежал на 15 минут для того, чтобы проверить результаты», — сказал заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии городского округа Химки Максим Балабанов.

Члену УИК, нарушившей правила, отказали, и она устроила скандал. В ситуацию пришлось вмешаться полиции. По словам Балабанова, в итоге член УИК покинула здание и опубликовала в Сети порочащую информацию.

«Мы на основании положения ЦИК и Роспотребнадзора разработали график дежурства. Это связано с профилактикой риска в связи с распространением коронавирусной инфекции. В помещении не может находиться больше 11 человек. 12-й — избиратель», — сказала председатель УИК Ирина Смаль.

Смаль подчеркнула, что представитель партии «Яблоко» Кристина Климаева пришла на участок за несколько минут до закрытия и потребовала допустить ее до подсчета бюллетеней. После отказа у девушки, по словам Смаль, началась истерика: Климаева кричала и снимала всех на телефон.

«Пока ждали, Кристине стало плохо, она постоянно кричала — ну это была провокация чистой воды, потому что она билась в такой истерике, постоянно куда-то звонила, кричала, что: «Меня здесь убивают, мне здесь заламывают руки, спасите-помогите», — отметила председатель УИК.

По прибытии полиции девушка потребовала врача. Ее проводили в машину скорой помощи, где ее осмотрел медик.

Во второй день голосования УИК Сходни работала в штатном режиме.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Оно продлится до 1 июля включительно.

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