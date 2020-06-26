РИАМО - 26 июн. «Мособлэнерго» перешло на усиленный режим работы для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«В период с 25 июня по 2 июля 2020 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала», — говорится в сообщении.

На территории обслуживания «Мособлэнерго» провели внеплановые проверки электросетей. Работники компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения с 25 июня по 30 июня полностью отменили плановые работы и отключения в районах, в которых расположены избирательные участки.

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