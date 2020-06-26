РИАМО - 26 июн. На маршрутах общественного транспорта Подмосковья общее число пассажиров в пятницу увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным днем прошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В автобусах совершили 464 тысячи поездок. Пассажиропоток в общественном транспорте региона постепенно увеличивается. По сравнению с началом марта, в транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 39%. Число школьников в автобусах области сократилось на 90%, а льготных категорий граждан — на 37%», — говорится в сообщении.

Сейчас общественный транспорт Подмосковья работает по расписанию рабочего дня. Ежедневно на линии выходит более 9,5 тысячи единиц транспорта.

Пассажиры обязаны пользоваться масками. Без индивидуальных средств защиты водитель имеет право отказать пассажиру в перевозке. Если у пассажира нет с собой маски, то он может ее приобрести в автобусе или на автостанции.