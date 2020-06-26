РИАМО - 26 июн. В пятницу после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоялось заседание Межведомственной комиссии по координации работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций на территории Московской области, на заседание были приглашены представители администраций Сергиево-Посадского округа, Павловского Посада и Реутова.

По мнению председателя комиссии, первого заместителя руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александра Менчука, работа по демонтажу рекламных конструкций с истекшими сроками действия разрешений на установку и эксплуатацию в указанных муниципалитетах ведется недостаточно интенсивно.

«Межведомственная комиссия создана, чтобы помочь администрациям активизировать свои действия по демонтажу незаконных рекламных конструкций. Это позволит рекламораспространителям, эксплуатирующим легальные конструкции, активно вести свой бизнес, пополняя муниципальный бюджет», — сказал Менчук.

По окончании сроков действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и соответствующих разрешений в трехдневный срок необходимо демонтировать рекламное изображение с конструкции, а в 30-дневный срок — и саму конструкцию.

Кроме того, Кодексом Российского Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрены штрафные санкции для владельца незаконной рекламной конструкции – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Межведомственная комиссия продолжит работу в ежемесячном режиме.