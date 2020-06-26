РИАМО - 26 июн. В пятницу после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоялось заседание Межведомственной комиссии по координации работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций на территории Московской области, на заседание были приглашены представители администраций Сергиево-Посадского округа, Павловского Посада и Реутова.
По мнению председателя комиссии, первого заместителя руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александра Менчука, работа по демонтажу рекламных конструкций с истекшими сроками действия разрешений на установку и эксплуатацию в указанных муниципалитетах ведется недостаточно интенсивно.
По окончании сроков действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и соответствующих разрешений в трехдневный срок необходимо демонтировать рекламное изображение с конструкции, а в 30-дневный срок — и саму конструкцию.
Кроме того, Кодексом Российского Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрены штрафные санкции для владельца незаконной рекламной конструкции – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Межведомственная комиссия продолжит работу в ежемесячном режиме.
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