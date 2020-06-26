РИАМО - 26 июн. На портале поставщиков ввели новые инструменты и сервисы для регионов, доработки расширяют рынки сбыта, увеличивают конкуренцию, приводят к снижению цен и значительной экономии средств, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«В региональных системах госзакупок есть свои особенности, с которыми не сталкивается Москва. Предложения по усовершенствованию портала помогают совместить на одном ресурсе разные способы ведения закупок и обеспечивают пользователям уверенную работу с сайтом. Регионы, в свою очередь, активно перенимают опыт Москвы, успешно используют проверенные практики», — сказал министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он подчеркнул, что все новые инструменты и дополнительные сервисы направлены на рост конкуренции, повышение уровня открытости и прозрачности в сфере госзакупок.

Свои предложения и пожелания к функционалу портала пользователи вносят во время обучающих семинаров, информационных встреч, обращаются в местные органы, отвечающие за госзакупки.

Наиболее инициативные — заказчики и поставщики из Иванова, Краснодарского и Пермского краев.