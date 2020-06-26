РИАМО - 26 июн. Комфортная температура придет на смену жаре в Москве и Подмосковье с понедельника, 29 июня, а в предстоящие субботу и воскресенье будет господствовать крайне жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В субботу, 27 июня, ночью ожидается небольшая облачность без осадков. В Москве градусники покажут плюс 14-20 градусов, в Подмосковье плюс 11-16 градусов. Днем местами ожидаются дождь и гроза. В Москве в дневные часы — до плюс 30-32 градусов и плюс 27-32 градусов — в Подмосковье.

«В воскресенье, 28 июня, в Москве ожидается плюс 18-20 градусов, а по области — 15-20 градусов. Днем кратковременный дождь, местами гроза, в столице температура повысится до плюс 26-28 градусов, В Подмосковье — до 23-28 градусов», — говорится в сообщении.

В понедельник, 29 июня, ночью местами пройдет небольшой дождь. В столице температура понизится плюс 12-14 градусов, в Московской области — до плюс 10-15 градусов. Осадков днем не ожидается. Температура воздуха в Москве будет плюс 20-22 градуса, в Подмосковье — плюс 18-23 градусов.

Во вторник, 30 июня, местами в Московском регионе пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью — плюс 7-12 градусов, днем плюс — 19-24 градусов.