РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Во дворе Дома-музея основоположников ЭКО академика Виктора Милованова и профессора Ирины Соколовской в Подольске расцвел жасмин, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

Милованов и Соколовская создали уникальную коллекцию растений, в том числе и садовый жасмин - очаровательное растение, которое поражает своим великолепием и ароматом в период цветения.

«На территории мемориального отдела академика Милованова и профессора Соколовской можно увидеть многолетний кустарник, произрастающий в природных условиях на востоке Азии, в Северной Америке и Южной Европе. Это - чубушник, известный под названием «Садовый или ложный жасмин». В Россию он попал предположительно в XVII веке из Германии», - говорится в сообщении.

В период царствования Романовых в Москве активно возрождали старые и закладывали новые сады, поэтому немецкие послы часто дарили царям саженцы. Среди них был чубушник под именем жасмин.