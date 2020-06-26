РИАМО - 26 июн. Психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказал о возможных причинах сердечного приступа у актера Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее адвокат артиста рассказал, что у Ефремова случился сердечный приступ. Это помешало актеру съездить на могилу к матери.

«Все психоактивные вещества, а особенно алкоголь, крайне негативно влияют на сердечную мышцу. Он приводит сначала к алкогольной миокардиодистрофии, в результате чего страдают клетки сердца. После этого может случиться любой приступ», — отметил врач.

Гончаров также подчеркнул, что Ефремов находится в крайне тяжелой депрессии. Ведь для алкозависимого пациента использование спиртных напитков является «лучшим лекарством». На таких людей алкоголь действует более эффективно, чем на непьющих людей: стрессовая ситуация отдаляется и становится менее значимой.

Вечером 8 июня 2020 года Ефремов пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.