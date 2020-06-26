РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 июн. В Московском областном музее народных художественных промыслов в селе Федоскино городского округа Мытищи побывали артисты ансамбля танца «Русские сезоны», сообщается в Instagram-аккаунте музея.

«В пятницу у нас в гостях побывали артисты Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны» театра «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной с художественным руководителем ансамбля, заслуженным деятелем искусств России Николаем Андросовым», - говорится в сообщении.

Музей народных промыслов начал работать с 25 июня. Во всех помещениях произведена дезинфекция, в залах сделана разметка, установлены санитайзеры с антисептическим средством.