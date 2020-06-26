РИАМО – 26 июн. Сотрудники правоохранительных органов опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, пытавшегося проголосовать дважды по поправкам к Конституции России, сообщает ТАСС.
Накануне журналист проголосовал сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. Пока Лобкова не задержали.
Кроме того, в Москве сотрудники правоохранительных органов начали административное расследование из-за публикации в Сети видео под названием «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам к Конституции РФ.
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