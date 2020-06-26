РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. Свыше 9 тысяч человек посетили государственный музей-усадьбу «Архангельское» за два дня, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«За два дня работы усадьбу «Архангельское» посетили более 9 тысяч человек. С 24 июня музей-усадьба открыт без ограничений. Посещение возможно только при использовании средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Ранее, 16 июня, в «Архангельском» открыли для посещения парк. С этого момента в «русском Версале» побывали свыше 22 тысяч красногорцев и гостей округа.

Продажа билетов осуществляется в новом визит-центре, который расположился рядом с входом в музей со стороны Ильинского шоссе.

Одна из экспозиций - выставка «Искусство в движении. Каретная галерея князей Юсуповых». Здесь представлены редчайшие коллекции экипажей, принадлежавших дворянской семье.

Также в «Архангельском» реализовывается проект по воссозданию Ботанических оранжерей – постройки, утраченной в первой половине XIX века. Реконструкция трех элементов объекта позволит открыть выставочный зал, кинозал, кафе на 50 мест.