РИАМО - 26 июн. Специалисты завершают возведение первой железнодорожной эстакады протяженностью 600 метров между терминалами В и С аэропорта Шереметьево, работы проводятся в два этапа, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской железной дороги.

«В ходе первого этапа будет построена железнодорожная ветка между Южным и Северным терминалами аэропорта. Она пройдет по двум железнодорожным эстакадам. В настоящее время завершается строительство первой эстакады протяженностью 600 метров, ведется строительство второй эстакады длиной 1,4 тысячи метров», - сказал собеседник агентства.

Также строится двухэтажный пассажирский терминальный комплекс с двумя платформами. Комплекс будет расположен на эстакаде и будет соединен надземным пешеходным переходом с терминалом В.

Работы проводятся в два этапа. После завершения первого этапа строительства в 2022 году будут запущены поезда-шаттлы из Южного терминального комплекса (ЮТК) в Северный с интервалом движения каждые 15 минут.

После этого строители в рамках второго этапа соединят новую линию с Савеловским направлением Московской железной дороги.