РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске открылись 48 торговых центров, в них работают практически все отделы, кроме фудкортов и кинотеатров, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации округа.

25 июня в Подмосковье начали возобновлять свою работу торговые центры после трехмесячного карантина. В них открылись магазины, а также заработала сфера услуг – маникюрные салоны, парикмахерские, химчистка. Пока остаются закрытыми фудкорты и кинотеатры.

«В Подольске 25 и 26 июня открылись все 48 торговых центров, их руководство уже прислало необходимые уведомления. Самыми крупными из них являются «Капитолий», «Остров сокровищ», «Галерея», «Октябрьский», «Западный», «Красные ряды» и «Гран Сити» в микрорайоне Климовск», - сказал сотрудник.

В торговых центрах посетители должны соблюдать масочный режим и дистанцию. Возле банкоматов сделали разметку. Регулярно обрабатывают поверхности. Везде вывешена информация об опасности коронавируса и правилах поведения.