РИАМО - 26 июн. В лечебных учреждениях подмосковного Реутова с 25 июня 2020 года возобновлен плановый прием детей и вакцинация, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Реутове возобновилась плановая вакцинация детей. С 25 июня открыта запись на прием в детских поликлиниках к врачам-педиатрам и узким специалистам. Записаться на прием можно через медицинскую систему «ЕМИАС», портал госуслуг, колл-центр губернатора Московской области 8(800) 550-50-30 или по системе «врач–врач», - говорится в сообщении.

В лечебных учреждениях Реутова введены повышенные меры безопасности: посещение только в перчатках и маске, на входе проводится термометрия, после каждого приема проводится дезинфекция помещений, на полах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, на стойках администраторов установлены защитные экраны.

«На сегодняшний день открыты прививочные кабинеты для приема детей первого года жизни и детей до 18 лет. Вакцинация проводится в «Дни здорового ребенка» в соответствии с «Национальным календарем профилактических прививок». Также открыты консультативные приемы врачей-специалистов и врачей-педиатров», - сказала заведующая городской поликлиникой №2 Реутова Валерия Варчака.

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26 ИЮНЯ

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