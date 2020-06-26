РИАМО - 26 июн. Строители приступили к устройству дорожной одежды на улице Авиационной возле аэропорта Шереметьево, работы выполняют в рамках реализации проекта реконструкции Старошереметьевского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас строители ведут укладку щебеночно-гравийной смеси, на которую в дальнейшем будет уложен асфальт.

«Также продолжается строительство надземных пешеходных переходов и расширение дорожного полотна до четырех полос на участке Лобненского шоссе от пересечения с Шереметьевским шоссе и Авиационной улицей. Работы на дорожной части планируется завершить до конца года», - говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство четырехполосной транспортной развязки в одном уровне с односторонним движением по кольцу. Общая протяженность реконструкции составляет больше трех километров. Полностью реконструкцию планируют завершить следующим летом.

Второй этап реконструкции Старошереметьевского шоссе начался два года назад на участке Шереметьевского шоссе от терминала В до грузового терминала и на всем протяжении улицы Авиационная с выходом на Шереметьевское шоссе.

Здесь ежедневно проезжает от 10 тысяч до 35 тысяч автомобилей. Реконструкция позволит вдвое увеличить пропускную способность дороги до 70 тысяч автомобилей в сутки, а также улучшить транспортную доступность аэропорта Шереметьево, годовой пассажиропоток которого составляет порядка 50 миллионов человек.