РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В подмосковных Люберцах определили победителей открытых онлайн-соревнований по общей физической подготовке, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Участники состязались в домашних условиях с 7 по 18 июня.

«Определены имена победителей соревнований – их шестеро – в разных возрастных группах. После снятия режима самоизоляции в торжественной обстановке они обязательно получат заслуженные кубки и дипломы, а все участники – онлайн-сертификаты», - сообщил председатель спорткомитета администрации городского округа Люберцы Владимир Сурков.

Всего в соревнованиях участвовали 29 человек. Самой юной спортсменке – 5 лет, самой старшей – 21 год.

Спортсмены выполняли упражнения на сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание и опускание туловища, а также делали приседания на время. Победителями в разных возрастных группах стали Артем Морозов, Никита Лобань, София Забродина, Татьяна Воскресенская, Анастасия Нетбай, Виктория Лебедева.

Онлайн-соревнования были организованы муниципальным учреждением «Дирекция спортивных сооружений».