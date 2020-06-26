РИАМО – 26 июн. Певцу и лидеру группы «Танцы минус» Вячеслава Петкуну в пятницу исполнился 51 год, свой день рождения он проведет в Подмосковье в кругу семьи, сообщает Nation News.

Петкун рассказал, что не станет говорить о том, кто его уже успел поздравить.

«Спасибо большое за поздравление. В кругу семьи отпраздную. С детьми, с женой. Я сейчас в доме в Подмосковье. Вот здесь и буду праздновать. Кто уже поздравил, не скажу», — отметил певец.

Петкун был очень популярен в 2000-х годах. Сейчас он решил уйти в тень и редко общается с прессой.