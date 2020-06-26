РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 июн. Национальный парк Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» приглашает в экологические центры с 29 июня, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

«29 июня открываются все объекты, расположенные в Москве и Московской области. Возобновляется проведение экскурсий и мастер-классов в полном объеме. Необходимы маски и перчатки. На территории парка не проводится реализация средств защиты. Просим заранее подготовиться к посещению. Обязательно соблюдение социальной дистанции», - говорится в сообщении.

Уточнить дополнительную информацию и записаться на экскурсии можно по телефону +7(495)798-17-09 ежедневно с 9:00 до 19:00.