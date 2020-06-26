РИАМО - 26 июн. В рейтинге Telegram-каналов по цитируемости в российских СМИ за май девятое место занял канал подмосковного оперативного штаба по коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Первое место занял канал Mash. Второе место занял Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. На третьем месте расположился Telegram-канал Baza.

«Рейтинг построен по количеству цитат Telegram-каналов в СМИ с 1 по 31 мая этого года. Рейтинг основан на базе СМИ системы «Медиалогия», которая включает свыше 57 тысяч источников», - говорится в сообщении.

За последние сутки в Подмосковье выявили 390 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Московской области зафиксировали 56 243 случая инфицирования Covid-2019. Скончались 846 заболевших. Выздоровел и выписался 30 491 человек.