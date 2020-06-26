РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий назвал важной поправку к Конституции РФ о «Защите суверенитета и территориальной целостности», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С 25 июня стартовало общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в главный документ страны - Конституцию.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что после Парада Победы, прошедшего на Красной площади, эти слова приобретают особое значение.

«Каждый день, каждую минуту мы отдаем дань уважения и памяти тем, благодаря кому мы сегодня живем в свободной стране. И наш долг – защитить эту память», - отметил глава.

Подробно о процедуре голосования можно узнать на сайте ЦИК www.cikrf.ru или по телефону избирательной комиссии горокруга Люберцы 8(498)553-99-72.