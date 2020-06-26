РИАМО - 26 июн. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова в ходе поездки в Ленинский городской округ вместе с главой муниципалитета Алексеем Спасским вручила ключи от квартир детям-сиротам, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Жилье, предоставленное молодым людям, находится в благоустроенном современном микрорайоне Ленинского округа.

«Это хороший старт для самостоятельной взрослой жизни. Тем более ребята целеустремленные: Анна учится в медицинском колледже, а Кирилл – на специалиста по связям с общественностью», - подчеркнул Спасский.

Молодым людям пожелали удачи в учебе. Всего в 2020 году муниципалитет обеспечит квартирами 9 детей-сирот округа.

Кроме того, министр уделила внимание вопросам поддержки бизнеса. Она посетила завод АО «Москокс», пообщалась с руководством завода о том, как работало производство в период ограничительных мер.

Также на встрече был поднят вопрос экологии - это тема, которая беспокоит жителей Ленинского округа. Управляющий директор «Москокса» Сергей Белан рассказал, какие меры предприняты в последние годы для минимизации влияния на экологию.