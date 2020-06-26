РИАМО - 26 июн. Новый музей «Зоя» в деревне Петрищево Рузского городского округа открыт, 25 июня в нем побывали первые 100 посетителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Современный мультимедийный музей построен на месте подвига Зои Космодемьянской в Рузском городском округе в рекордно короткие сроки - менее чем за год. Его открытие состоялось 8 мая этого года. Теперь музей открыт после снятия ограничительных мер.

«Приглашаем вас в новый современный музей «Зоя». Первые две недели – бесплатно», - говорится в сообщении.

Всего за первый день работы в подмосковных музеях побывали порядка двух тысяч человек.

Музей «Зоя» состоит из восьми залов. Первый посвящен жизни в СССР в предвоенный период и главным увлечениям советской молодежи. Второй зал имитирует реальный учебный класс 1930-х годов. Третий зал рассказывает о подвиге Зои Космодемьянской и представляет собой иммерсивное пространство.