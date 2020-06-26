РИАМО – 26 июн. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев рассказал, что артист перенес сердечный приступ, сообщает Nation News.

По словам защитника, приступ нарушил планы 56-летнего артиста – он собирался посетить могилу матери.

«Вчера было состояние плохое. Скорее всего, еще повлияла годовщина смерти мамы Михаила. Он в очень разбитом состоянии, еще не отошел от шока. Плохое самочувствие», — отметил адвокат.

Он добавил, что артист очень сильно переживает и уже похудел на шесть килограммов.

Вечером 8 июня 2020 года Ефремов пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.