РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в программе 100-дневного воркаута SOTKA, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители городского округа Люберцы разного возраста могут принять участие в бесплатной образовательной программе SOTKA: 100-дневный воркаут. Она рассчитана на начинающих спортсменов и тех, кто возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм», - говорится в сообщении.

Программа реализуется в течение 100 дней. В этот период участники ежедневно будут получать небольшой блок полезной информации и выполнять тренировочные комплексы из базовых упражнений. Программа подходит для людей разного пола, возраста и уровня физической подготовки.

Согласно отзывам многих участников, на завершающем этапе тренировок они полностью меняют свой образ жизни и мышления. Бесплатная регистрация участников проходит на сайте: 100.workout.su.