РИАМО - 26 июн. Торжественное вручение ключей от квартир для 17 сирот состоялось в городском округе Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Дети получили жилье в районах с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением.

«Это очень важное событие. Мы всячески поддерживаем ребят, предоставляя им комфортные условия для жизни. Как только они получают ключи, сразу же могут въезжать и начинать там жить», - отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

С начала года уже 208 детей-сирот из Подмосковья получили ключи от собственных квартир. До конца года собственное жилье получат 780 человек. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 2 миллиардов рублей.