РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович во время приема граждан онлайн пообещал помочь малоимущим жителям Подольска продуктовыми наборами и оказать помощь в трудоустройстве в медучреждение.

В пятницу Максимович провел прием граждан онлайн. К нему обратились за материальной помощью и попросили помочь с трудоустройством.

«Провел личный прием граждан в дистанционном режиме. В мой адрес поступали просьбы обеспечить продуктовыми наборами, вопросы об оказании материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, о работе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о трудоустройстве в медицинское учреждение», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий принял все обращения и планирует оказать помощь людям. Также Максимович провел разъяснительную беседу о голосовании за предложенные поправки к Конституции РФ на территории Подмосковья. Следующий прием жителей Подольска пройдет 3 июля 2020 года с 11:00 до 13:00.