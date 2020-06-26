РИАМО - 26 июн. Избирательные комиссии Москвы вручную сверяют списки проголосовавших граждан в электронном формате и очно, такая работа будет проводиться ежедневно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Комиссии вручную все сверяют, кто проголосовал в электронном виде, кто так. Таким образом, забиваются все базы данных. Мы хотели это сделать только 30 июня первоначально, <…> по предложению наблюдателей и Общественной палаты мы делаем ежедневно такую работу», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что в случае какого-либо технического сбоя гражданина проинформируют и порекомендуют прийти на избирательный участок для голосования.

Собянин подчеркнул, что электронное голосование является надежным и комфортным способом волеизъявления.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня. Оно продлится до 1 июля включительно. Жители Москвы и Нижегородской области, прошедшие регистрацию, могут проголосовать в дистанционном формате на портале 2020og.ru. Для голосования онлайн зарегистрировались свыше 1 миллиона жителей столицы.

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