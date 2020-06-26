РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Жителям подмосковных Люберец напомнили о записи в ГИБДД через портал госуслуг, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Осуществляется прием строго по записи через единый портал госуслуг. Напоминаем о возможности предварительной записи через единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru или через официальный сайт Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, где вы сможете оплатить госпошлину за оказание необходимых услуг с 30% скидкой», - говорится в сообщении.

Работа отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» по оказанию государственных услуг по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности осуществляется ежедневно со вторника по субботу с 9:00 до 18:00. Прием документов проходит до 17:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Оплата установленных сборов и платежей возможна в кассовых узлах, расположенных на территории отдела ГИБДД.

«При получении госуслуг в ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» просим вас соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты», - заключается в сообщении.