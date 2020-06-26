РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. На региональном портале госуслуг открылась предварительная запись в офисы многофункциональных центров Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Для того, чтобы получить услугу в многофункциональном центре, необходимо воспользоваться сервисом «Предзапись в МФЦ». Для оформления записи потребуется указать отдел МФЦ, планируемый для посещения, а также выбрать свободную дату и время», - сказала директор МУ «Люберецкий МФЦ» Маргарита Скалябина.

Также она уточнила, что информация о полном восстановлении деятельности МФЦ будет сообщена дополнительно.