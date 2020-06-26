РИАМО - 26 июн. Олимпийский чемпион, депутат Московской областной думы Александр Легков проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в своем родном городе – Красноармейске.

«Я считаю, что это мой гражданский долг. Вообще, в моей спортивной карьере мало было моментов, когда я мог голосовать. Времени было мало, уезжал по спортивным сборам, соревнованиям. Сейчас у меня есть возможность. Плюс изменения в главный закон страны – поправки в Конституцию – бывают в жизни одни-два раза», - сказал Легков.

Он добавил, что для жителей Красноармейска одной из самых значимых поправок может стать поправка о введении звания «Город трудовой доблести».

«Во времена войны наш город трудился на благо наших солдат», - добавил Легков.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России проходит с 25 июня. Участки для голосования будут работать до 1 июля включительно с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>