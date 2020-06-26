РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В Подольском роддоме за сутки врачи успешно приняли сложные роды у троих женщин, это были случаи родоразрешения, сообщается в группе «Подольский роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«За последние сутки в Подольском родильном доме произошло три сложных случая родоразрешения. Браво нашим сотрудникам за их слаженную командную работу и готовность к любым ситуациям! В экстренном порядке родоразрешена пациентка с рубцом на матке после предшествующих двух операций кесарева сечения», - говорится в сообщении.

Во время операции выявили несостоятельность рубца, что угрожало разрывом матки по рубцу. С момента поступления пациентки в приемное отделение и до начала операции прошло всего лишь шесть минут. Операция прошла без технических затруднений. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Экстренно родоразрешена пациентка с длительным безводным промежутком (88 часов) на сроке беременности 32-33 недели. Благодаря слаженной работе дежурной бригады акушеров, неонатологов и детских реаниматологов была проведена профилактика респираторного дистресс-синдрома новорожденного.

Через 20 часов от момента поступления пациентки в стационар началась отслойка нормально расположенной плаценты. Выполнили экстренное кесарево сечение. Учитывая срок гестации 32-33 недели, новорожденного перевели в отделение детской реанимации.

Также приняли роды у первородящей пациентки с крупным плодом. Новорожденный весом 4 680 граммов и ростом 55 сантиметров находится вместе с мамой в послеродовом отделении. Роды у женщин с крупным плодом часто осложняются развитием послеродового кровотечения. В Подольском родильном доме есть все необходимые препараты и средства профилактики этого осложнения.