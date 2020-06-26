РИАМО - 26 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что люди должны добровольно голосовать по поправкам к Конституции, никакого принуждения к голосованию быть не должно.

«Это моя принципиальная позиция — люди должны голосовать добровольно. Их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать — будем бить по рукам», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Голосование по внесению поправок в Конституцию России проходит с 25 июня по 1 июля.

Жители Москвы и Нижегородской области, прошедшие регистрацию, могут проголосовать в дистанционном формате на портале 2020og.ru.

Электронный бюллетень является точным аналог бумажного. Участнику голосования нужно поставить галочку у графы «Да» или «Нет». Голосование также анонимизировано, каждый голос зашифрован. Безопасность и прозрачность обеспечит технология блокчейн.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>