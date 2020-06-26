РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске 12 организаций оформили документы на отсрочку арендной платы по договорам аренды недвижимого муниципального имущества и земельных участков в связи с пандемией нового коронавируса, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске предусмотрена частичная компенсация затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования и затрат, связанных с приобретением оборудования для развития или модернизации производства. По просьбе предпринимателей – отсрочка арендной платы по договорам аренды недвижимого муниципального имущества и земельных участков. Уже 12 организаций оформили документы», - говорится в сообщении.

Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, применяют понижающий коэффициент при расчете арендной платы. Все эти меры призваны смягчить негативные экономические последствия, связанные с ограничительными мерами в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Всего на территории Подольска в настоящее время работают свыше 16 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе более 9 тысяч индивидуальных предпринимателей. В различных организациях МСП работают около 55 тысяч человек – треть от общей численности занятых в экономике округа.

47,2% налоговых поступлений в доход местного бюджета обеспечивает бизнес. Наряду с федеральными и региональными мерами поддержки предпринимательства в округе приняты решения об имущественной и финансовой поддержке бизнеса на муниципальном уровне.

Администрация округа регулярно информирует предпринимателей о действующих мерах поддержки бизнеса. За информацией о государственных мерах поддержки предпринимателей необходимо обращаться по единому номеру горячей линии центра поддержки бизнеса 0150 (звонок с мобильного телефона) или в управление по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа в рабочие дни по телефонам: 8 (496) 763-37-98, 8 (496) 754-64-38, 8 (496) 754-67-36.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

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